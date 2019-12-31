В Киеве двое подростков обокрали родителей и сбежали в Одессу

Полиция оперативно нашла беглецов и вернула домой.

16-летний парень с девушкой обокрали своих родителей в Киеве и сбежали к морю.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В полицию обратились родители беглых подростков. Они сообщили, что их дети прихватили с собой приличную сумму денег и, предположительно, направились в Одессу.

Беглецов нашли в Черноморске Одесской области. Разыскал парня и девушку участковый офицер Черноморского отдела полиции. К слову, подростки пытались умело скрывать свои личности. Они сменили одежду, прически и покрасили волосы. В Черноморске подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда родительские деньги закончились, устроились на неофициальную работу.

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Подростков вернули родителям в Киев. Никаких противоправных действий касательно их не совершалось.

Напомним, подросток записал прощальное видео и прыгнул с высотки. Перед попыткой убить себя парень разместил прощальное видео в Instagram. К счастью, его удалось спасти, состояние тяжелое.

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