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В Киеве двое подростков обокрали родителей и сбежали в Одессу

Комментариев: 1
Полиция оперативно нашла беглецов и вернула домой.
Дети вернулись к родителям
Дети вернулись к родителям
npu.gov.ua

16-летний парень с девушкой обокрали своих родителей в Киеве и сбежали к морю.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В полицию обратились родители беглых подростков. Они сообщили, что их дети прихватили с собой приличную сумму денег и, предположительно, направились в Одессу.

Беглецов нашли в Черноморске Одесской области. Разыскал парня и девушку участковый офицер Черноморского отдела полиции. К слову, подростки пытались умело скрывать свои личности. Они сменили одежду, прически и покрасили волосы. В Черноморске подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда родительские деньги закончились, устроились на неофициальную работу.

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Подростков вернули родителям в Киев. Никаких противоправных действий касательно их не совершалось.

Напомним, подросток записал прощальное видео и прыгнул с высотки. Перед попыткой убить себя парень разместил прощальное видео в Instagram. К счастью, его удалось спасти, состояние тяжелое.

 

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Теги: полиция, подростки, беглецы, Одесса, Киев
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Комментариев (1)
bertal    06.01.2020, 11:09
Оценка:  -7
bertal
Обалденная новость, кто в детстве этого не делал? Забыл, есть ботаны" которым это новость)))
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