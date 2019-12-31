Годовщина Томоса: Епифаний призвал к единению

В годовщину получения Украиной Томоса Митрополит Епифаний призвал украинцев к единству.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину получения Украиной Томоса призвал оставить в прошлом то, что разделяет, и работать вместе на благо Украины и Православия как единая поместная Украинская Православная Церковь. Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

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“Почему для нас получение Томоса так важно? Потому что наши многовековые стремления к церковной независимости - это не просто слова, а доказанный исторический факт, который, наконец, получил всеправославное и мировое признание“, - заявил Епифаний.

Также Епифаний отметил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины: “Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости!“.

Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас! – заключил митрополит Епифаний.

Скриншот facebook.com/epifaniy

Напомним, ранее Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество.

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