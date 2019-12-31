100 тысяч за ночь: известно, сколько Зеленский потратил в Буковеле
Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние праздники поселился в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort в Буковеле. Самый дешевый номер в этом заведении стоит не меньше 11 тысячи гривен.
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Об этом сообщает телеканал Прямой.
По информации журналистов, президентский люкс, в котором вероятно поселился Зеленский с супругой, обошелся в 100 тысяч гривен за одну ночь.
Стоимость с завтраком - 15,059 гривен в сутки. За двое суток, если останетесь - 30,118 гривен. Стоимость президентского номера - 100 тысяч гривен в сутки, - сообщил персонал отеля.
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Кроме того, в отеле есть свой spa-центр, бассейн, сауны и тренажерный зал, а пребывание VIP-гостей тщательно охраняется от посторонних.
Персонал отеля рассказал, что видел Зеленского на лыжных трассах.
Зеленский был здесь 1 января, поднимался на спуск, катался здесь, - сообщил сотрудник гостиницы.
К слову, отел предоставляет вертолетную площадку, аренда которой обойдется в 1400 долларов в час.
Напомним, в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле. Президент катался на лыжах на горнолыжном курорте.
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- Понимаете, у нас с друзьями традиция такая: каждый год 31 декабря мы едем в Буковель, кататься на лыжах ...