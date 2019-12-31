Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

100 тысяч за ночь: известно, сколько Зеленский потратил в Буковеле

Комментариев: 3
Журналистам удалось выяснить, сколько стоит элитный отдых Зеленского в Буковеле.
Зеленский в Буковеле
Зеленский в Буковеле
instagram.com/kolia_sofron

Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние праздники поселился в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort в Буковеле. Самый дешевый номер в этом заведении стоит не меньше 11 тысячи гривен.

Читай также: Зеленский продлил себе отдых в Карпатах почти на неделю

Об этом сообщает телеканал Прямой.

По информации журналистов, президентский люкс, в котором вероятно поселился Зеленский с супругой, обошелся в 100 тысяч гривен за одну ночь.

Стоимость с завтраком - 15,059 гривен в сутки. За двое суток, если останетесь - 30,118 гривен. Стоимость президентского номера - 100 тысяч гривен в сутки, - сообщил персонал отеля.

Читай также: “Круто поработали, творчески”: в новогодней речи Зеленского нашли плагиат

Кроме того, в отеле есть свой spa-центр, бассейн, сауны и тренажерный зал, а пребывание VIP-гостей тщательно охраняется от посторонних.

Персонал отеля рассказал, что видел Зеленского на лыжных трассах.

Зеленский был здесь 1 января, поднимался на спуск, катался здесь, - сообщил сотрудник гостиницы.

К слову, отел предоставляет вертолетную площадку, аренда которой обойдется в 1400 долларов в час.

Напомним, в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле. Президент катался на лыжах на горнолыжном курорте.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, отель, отдых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Из_бана    06.01.2020, 11:28
Оценка:  +6
Из_бана
- Ты как в Оман попал?
- Понимаете, у нас с друзьями традиция такая: каждый год 31 декабря мы едем в Буковель, кататься на лыжах ...
bertal    06.01.2020, 11:13
Оценка:  -9
bertal
Посрать сколько он тратит, что он делает на посту президента страны, вот про это пишите
Из_бана    06.01.2020, 11:14
Оценка:  +6
Из_бана
Ну вот это и делает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь