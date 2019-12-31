Вооруженные "черные археологи" разграбили древний скифский курган

Копатели разграбили тысячелетнее скифское захоронение под Запорожьем.

Вооруженные люди разграбили древнее скифское захоронение в селе Григорьевка в Запорожской области. Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина".

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Очевидцы рассказали, что вызвали полицию, когда увидели копателей, которых сопровождали вооруженные люди. Грабители успели раскопать больше половины гробницы, прежде, чем они сбежали с места.



Местные краеведы рассказали, что полностью просчитать точные убытки сложно, поскольку не известно, что именно украли "черные археологи".



"Стоимость этих курганов известна, она, в принципе где-то около миллиона за каждый курган, но этот курган самый большой здесь – может быть до двух миллионов", - отметил краевед Артур Середин.



Всего в Запорожской области известно о почти 8 000 древних захоронений.





Напомним, Запорожские археологи нашли захоронение скифского воина

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