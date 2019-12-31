Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вооруженные "черные археологи" разграбили древний скифский курган

Комментариев: 1
Копатели разграбили тысячелетнее скифское захоронение под Запорожьем.
Грабители раскопали древний курган в Запорожской области
Грабители раскопали древний курган в Запорожской области
скриншот

Вооруженные люди разграбили древнее скифское захоронение в селе Григорьевка в Запорожской области. Об этом говорится в сюжете  телеканала "Украина".

Читай также: В музее нашли древнейший рисунок демона

Очевидцы рассказали, что вызвали полицию, когда увидели копателей, которых сопровождали вооруженные люди. Грабители успели раскопать больше половины гробницы, прежде, чем они сбежали с места.

Местные краеведы рассказали, что полностью просчитать точные убытки сложно, поскольку не известно, что именно украли "черные археологи".

"Стоимость этих курганов известна, она, в принципе где-то около миллиона за каждый курган, но этот курган самый большой здесь – может быть до двух миллионов", - отметил краевед Артур Середин.

Всего в Запорожской области известно о почти 8 000 древних захоронений. 



Напомним, Запорожские археологи нашли захоронение скифского воина

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: скифы, курган, грабители, черные археологи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
BROKER666    06.01.2020, 11:14
Оценка:  +3
BROKER666
свято место пусто не бывает... почему ж белые археологи не занимаются раскопками? чего тянут кота за яйца?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь