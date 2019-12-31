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На границе с РФ может появиться памятник Бандере: россияне возмущены

Комментариев: 8
Пропагандисты в гневе от затеи украинских чиновников.
На границе с РФ может появиться памятник Бандере
На границе с РФ может появиться памятник Бандере
Скриншот

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Глава Ивано-Франковского городского совета Руслан Марцинкив заявил, что в Конотопе (Сумская область) может появиться памятник Степану Бандере.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист, и он добился, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры, - сказано в сообщении.

Марцинкив заявид, что Степан Бандера - это символ несокрушимой борьбы. Памятник может быть подарков Ивано-Франковска Конотопу.

Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва, - добавил мэр Ивано-Франковска.

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Вполне ожидаемо, новость о памятнике Бандере на границе с РФ наделала много шума в пропагандистских издания РФ. Россияне возмущены идеей двух мэров.

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Реакция росСМИ
Реакция росСМИ
скриншот

Напомним, в Польше шокированы заявлением Киева о Бандере. Посольство Польши шокировано заявлением пресс-секретаря МИД Украины о почитании Степана Бандеры.

 

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Теги: Бандера, РФ, граница, памятник, Марцинкив
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Комментариев (8)
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BROKER666    06.01.2020, 12:00
Оценка:  +1
BROKER666
было бы неплохо... и ещё Скоропацькому, Мазепе и Петлюре
LifeStriker    06.01.2020, 11:51
Оценка:  +1
LifeStriker
О как руссо-нацо-фашисты оживились тут) Досихпор на руссо-фашистов Бандера наводит ужас)
TomBombadil    06.01.2020, 11:49
Оценка:  +2
TomBombadil
"Мы гордимся, что с бандеровского края" мудло редкостное.... Посмотрим - долго ли простоит это...
fkrfyfan    06.01.2020, 11:44
Оценка:  -4
fkrfyfan
Будет что дерьмом обливать
Via_doloгosa    06.01.2020, 11:41
Оценка:  +1
Via_doloгosa
Это не совсем чувство возмущения, скорее удивления) мол вы че, страну просрали, экономику просрали, лес просрали, работы нет, все уезжают из страны, рождаемость в два раза меньше смертности..и как это все решается??? Как как...правильно надо памятник поставить, авось народ не заметит всего этого)))
Смык64    06.01.2020, 11:37
Оценка:  -2
Смык64
опять ананиста лагерного из схрона лепят в херои. Сколько этот выблядок и его ананисты простых мирных украинцев и поляков уичтожил притом зверски. майдауны конченные вы что историю не читали.
LifeStriker    06.01.2020, 11:41
Оценка:  -2
LifeStriker
Это ты про сталина или ленина? Вообще согласен вместо мавзолея памятнику Бандере , борца против русских нацистов - самое место
LifeStriker    06.01.2020, 11:32
Оценка:  -1
LifeStriker
Более того уже есть проект установки борца с руссо-нацо-фашистами Бандеры на красной площади.. Крастный руссо-нацо-фашизм не пройдет!
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