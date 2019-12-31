Убит террорист "Заур", пытавший украинскую патриотку в Донецке

Ирина Довгань, которую в 2014 году в центре Донецка боевики привязали к столбу, сообщила о судьбе своих мучителей.

Читай также: В 2014 году из РФ по Украине выпущены тысячи снарядов – Bellingcat

Украинская патриотка Ирина Довгань, которую в 2014 году террористы батальона “Восток“, завернутую в государственный флаг Украины пытали в центре Донецка, сообщила о ликвидации одного из своих мучителей. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.

Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик - земля тебе бетоном. P.S Мной некорректно написан радостный пост. На тот свет отправились уже два моих мучителя из батальона Восток. Но нельзя не отметить Мамая, с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели, - написала Довгань.

Ирина Довгань в оккупированном Донецке в августе 2014 года nytimes.com

Напомним, организатор “референдума“ в “ЛНР“ умерла в очереди за украинской пенсией. Женщина, помогавшая отторгнуть Донбасс от Украины, ездила за украинской пенсией.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.