Под Кропивницким задержали дезертира с боевой гранатой

Контрактник сбежал из воинской части в Мариуполе с боевой гранатой.

В Александрии задержали мужчину, который во время ссоры с товарищем, вытащил боевую гранату. Позже он передал гранату своей девушке, которая спрятала ее. Прибывшие на место полицейские нашли гранату в мусорном баке.

Читай также: Названо количество военнослужащих, осужденных за последние 5 лет

В ходе расследования, правоохранители выяснили, что подозреваемый проходил службу в военной части в Мариуполе. Он самовольно оставит место службы и уехал в Кропивницкую область.



Суд Александрии поддержал ходатайство обвинения и отправил мужчину под круглосуточный домашний арест до 21 февраля 2020 года.



Напомним, под Одессой дезертиру дали 5 лет с испытательным сроком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.