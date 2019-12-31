Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Кропивницким задержали дезертира с боевой гранатой

Комментариев: 0
Контрактник сбежал из воинской части в Мариуполе с боевой гранатой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
flickr.com

В Александрии задержали мужчину, который во время ссоры с товарищем, вытащил боевую гранату. Позже он передал гранату своей девушке, которая спрятала ее. Прибывшие на место полицейские нашли гранату в мусорном баке.

Читай также: Названо количество военнослужащих, осужденных за последние 5 лет

В ходе расследования, правоохранители выяснили, что подозреваемый проходил службу в военной части в Мариуполе. Он самовольно оставит место службы и уехал в Кропивницкую область.

Суд Александрии поддержал ходатайство обвинения и отправил мужчину под круглосуточный домашний арест до 21 февраля 2020 года.

Напомним, под Одессой дезертиру дали 5 лет с испытательным сроком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: дезертир, граната, Мариуполь, Александрия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь