Зеленский в Омане: Мендель отличилась скандальной выходкой

Пресс-секретарь Зеленского снова попала в скандал.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова отличилась скандальной выходкой вокруг визита гаранта в Оман.

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Об этом на своей странице в Facebook заявила журналистка Мария Жартовская.

По предварительной информации, Мендель разозлилась на вопрос журналистки касательно внезапной поездки Зеленского в Оман.

Комментируя вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила, что "мы будем писать об этом в новостях".

И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook, - написала Жартовская.

Комментарии скриншот

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Напомним, Мендель рассказала о достижениях на посту пресс-секретаря Зеленского. Юлия Мендель среди главных достижений назвала первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и его первую обложку Time.

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