Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский в Омане: Мендель отличилась скандальной выходкой

Комментариев: 3
Пресс-секретарь Зеленского снова попала в скандал.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
facebook.com/profile.php?id=1781187626

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова отличилась скандальной выходкой вокруг визита гаранта в Оман.

Читай также: У Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман

Об этом на своей странице в Facebook заявила журналистка Мария Жартовская.

По предварительной информации, Мендель разозлилась на вопрос журналистки касательно внезапной поездки Зеленского в Оман.

Комментируя вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила, что "мы будем писать об этом в новостях".

И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook, - написала Жартовская.

Комментарии
Комментарии
скриншот

Читай также: Зеленский встретился с главой МИД Омана

Напомним, Мендель рассказала о достижениях на посту пресс-секретаря Зеленского. Юлия Мендель среди главных достижений назвала первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и его первую обложку Time.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мендель, скандал, выходка, Оман, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
stubborn+    06.01.2020, 13:00
Оценка:  -8
stubborn+
Жи.ды, они такие...безобидные...Среди них бывают даже вполне нормальные. Пишут иногда славяне.
nelci    06.01.2020, 12:44
Оценка:  -3
nelci
Це дуже важлыва новына, пышить ще про баб...
РухНС    06.01.2020, 12:43
Оценка:  0
РухНС
меня тоже бесят порохоотсосы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь