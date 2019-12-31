Зеленский в Омане: Мендель отличилась скандальной выходкой
Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова отличилась скандальной выходкой вокруг визита гаранта в Оман.
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Об этом на своей странице в Facebook заявила журналистка Мария Жартовская.
По предварительной информации, Мендель разозлилась на вопрос журналистки касательно внезапной поездки Зеленского в Оман.
Комментируя вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила, что "мы будем писать об этом в новостях".
И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook, - написала Жартовская.
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Напомним, Мендель рассказала о достижениях на посту пресс-секретаря Зеленского. Юлия Мендель среди главных достижений назвала первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и его первую обложку Time.
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