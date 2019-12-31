На Новый год морская охрана получила 16 кораблей и катеров

Корабли прошли ремонт и встали в строй в новогодние праздники.

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Новый год Морская охрана начинает с новыми силами - 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя и были спущены на воду в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Железным охранникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения, - сказано в сообщении.

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Флагман Морской охраны “Григорий Куропятников“ и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия.

Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны “обновились“ и два бывших нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С обновленными двигателями и спецоборудованием “Аметист“ и “Оникс“ станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море, - сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что в рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году.

Напомним, морских пограничников “вооружили“ новыми скоростными катерами. Перед приемкой новые катера протестировали бойцы спецподразделений.

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