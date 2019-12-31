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Сын депутата "Оппоблока" избил своего ребенка: Видео выложила его жена

Комментариев: 3
Жена сына депутата "Оппоблока" Виктора Ярового опубликовала видео, где он избивает их ребенка.
Сын депутата "Оппоблока" жестоко "воспитывал" своего сына
Сын депутата "Оппоблока" жестоко "воспитывал" своего сына
скриншот

Жена сына депутата Днепровского городского совета от партии "Оппоблок" Виктора Ярового опубликовала видео, на котором ее муж избивает их ребенка. Видео Александра Яровая выложила на свою страницу в Facebook. 

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"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на новый год", - написала Яровая.

Яровая также написал, что обращалась в правоохранительные органы, однако никакой реакции от них не последовало.



Напомним, в Херсоне отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа.

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Теги: Яровой, избил ребенка, Днепр, Оппоблок
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Комментариев (3)
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IrenaSH    06.01.2020, 13:22
Оценка:  +1
IrenaSH
Ничего, подрастет сынок, папаше все вернет сполна
vicinq    06.01.2020, 12:43
Оценка:  +5
vicinq
У мамаши вава в голове, где тут избил? Папка похлопал по жопе и даже не ремнем....Детей надо воспитывать чем папка и занимался КНУТ-ПРЯНИК все нормально.
РухНС    06.01.2020, 12:43
Оценка:  +2
РухНС
а мамка стоит и снимает...
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