Сын депутата "Оппоблока" избил своего ребенка: Видео выложила его жена

Жена сына депутата "Оппоблока" Виктора Ярового опубликовала видео, где он избивает их ребенка.

Жена сына депутата Днепровского городского совета от партии "Оппоблок" Виктора Ярового опубликовала видео, на котором ее муж избивает их ребенка. Видео Александра Яровая выложила на свою страницу в Facebook.

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"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на новый год", - написала Яровая.



Яровая также написал, что обращалась в правоохранительные органы, однако никакой реакции от них не последовало.





Напомним, в Херсоне отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа.

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