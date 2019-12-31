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Снова дети: На Закарпатье авто сбило двоих детей и женщину

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Все трое пешеходов доставлены в больницу; водитель, совершивший наезд, был трезв.
На Закарпатье авто сбило двоих детей и женщину
На Закарпатье авто сбило двоих детей и женщину
zk.npu.gov.ua

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В селе Приборжавское на Закарпатье водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов - женщину и двух детей. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

По информации правоохранителей, авария произошла в понедельник, 5 января, около 20:40. 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на повороте не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой. От удара машину отбросило на обочину, по которой шли пешеходы.

В результате наезда пострадала 31-летняя женщина (крестная мать) и двое детей в возрасте 5 и 10 лет. Тяжело травмированы 5-летний мальчик и женщина. Всех пострадавших доставили в районную больницу, - сообщили в полиции.

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Водитель, житель села Кушница, освидетельствован: мужчина был трезв.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. По делу ведется следствие.

Напомним, в Черкасской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей. Один ребенок скончался на месте, второй доставлен в ближайшую больницу.

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Теги: ДТП, Закарпатская область, дети
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