В Украине создадут онлайн-портал для туристов
В Украине создадут единый туристический портал. Его работу планируют запустить уже к осени 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице правительства Украины в Facebook.
“Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь“, - заявил Гончарук.
Как сообщается, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу, запустят уже к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.
Напомним, ранее в Украине закрыли 439 нелегальных АЗС — Гончарук
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