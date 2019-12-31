В Украине создадут онлайн-портал для туристов

Правительство Украины планирует создать онлайн-портал для туристов посещающих Украину.

В Украине создадут единый туристический портал. Его работу планируют запустить уже к осени 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице правительства Украины в Facebook.

“Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь“, - заявил Гончарук.

Как сообщается, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу, запустят уже к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Скриншот facebook.com/KabminUA

Напомним, ранее в Украине закрыли 439 нелегальных АЗС — Гончарук

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