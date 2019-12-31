В Запорожье патрульные застрелили пса, покусавшего двух человек

Пес-алабай покусал местного жителя и прибывшего на вызов патрульного.

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В Запорожье патрульные полицейские пытались поймать огромного пса породы алабай, который бегал во дворах спального района. Когда собака укусила одного из копов, животное пришлось застрелить, пишет 061.ua со ссылкой на свои источники в полиции.

Как сообщается, алабая с окровавленной мордой и цепью на шее заметили местные жители во дворах по улице Стефанова. С помощью соцсетей люди пытались найти хозяев собаки.

С помощью соцсетей люди пытались найти хозяев собаки соцсети

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По информации местных жителей, сегодня утром этот алабай покусал домашнюю собаку и мужчину. Как сообщили 061 источники в полиции, утром в полицию поступило сообщение из 9-й городской больницы, что в медучреждение доставлен мужчина, искусанный собакой.

К дому, где мужчину покусал алабай, приехали патрульные. Они пытались поймать пса, но он укусил патрульного за руку и животное застрелили.

Напомним, под Черкассами мужчину будут судить за убийство пса. Мужчине, который заколол пса вилами, грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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