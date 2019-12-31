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В Карпатах на Рождество возможны лавины - ГСЧС

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В Карпатах на рождественские праздники возможен сход лавин.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В воскресенье и понедельник 6-7 января Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины объявили значительную опасность схождения лавин на высокогорье в Карпатах. Об этом сообщает ГСЧС у себя на сайте.

“7-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, — сообщает ГСЧС.

ГСЧС призывает отдыхающих в районах возможного схода лавин быть предельно осторожными.

Напомним, ранее спасатели предупредили об усилении лавин в Карпатах

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Теги: Карпаты, Лавины, Рождество
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