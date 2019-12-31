Епифаний о Рождестве: Мы должны почувствовать радость в сердце и душе

Митрополит Киевский и всея Украины рассказал, что в празднике главное, а что - вторичное, а также, каким должен быть стол в канун Рождества.

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Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний дал наставления к Рождеству и напомнил, что рождественские стол должен быть постным. Об этом он сказал журналистам в понедельник.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что важна духовная составляющая праздника, а не меню.

Блюда - это не главное. Это определенная традиция в украинском народе, что нужно ставить определенное количество блюд, но этот стол должен быть постным, - сказал Епифаний, отметив, что православные в течение 40 дней готовились к встрече Рождества.

Кроме того, настоятель ПЦУ напомнил о духовном значении Рождества для человека. Он пожелал каждому получить умиротворение в этот праздник.

Если мы сейчас будем говорить сугубо о еде, чисто о чем-то внешнем, то говорю еще раз, что мы забудем об основном. Мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем то, ради чего воплотился Господь ради того, чтобы каждый из нас мог наследовать Царство Небесное. И поэтому мы должны прежде почувствовать эту радость и духовный подъем в своем сердце, в своей душе. Потому что Христос пришел в мир и принес на Землю мир, - сказал Епифаний.

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По его словам, если люди по-настоящему почувствуют этот мир, божественное невидимое прикосновение благодати, то тогда они почувствуют, что счастливы.

Напомним, в Карпатах на Рождество возможны лавины. В Карпатах на рождественские праздники возможен сход лавин.

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