Во Львове покончил с жизнью ветеран АТО: без отца остались двое детей
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4 января во Львове покончил с жизнью ветеран АТО, боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский (позывной "Цыбуля").
Об этом сообщают его товарищи в соцсетях.
Сообщается, что ветеран был родом из Тернопольской области, но учился и некоторое время жил во Львове.
Наш собрат отдал Богу душу ... Вечная память, соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай, установит следствие, - сообщили на странице 8-го батальона УДА "Аратта" в Facebook.
Погибший ветеран окончил ЛНУ имени Ивана Франко и некоторое время проживал во Львове.
Погиб в мирное время, не выдержала психика, - написал экс-нардеп Ярослав Юрчишин.
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Николай Муравский был активным пластуном. Затем мужчина принимал активное участие в Евромайдане. В начале боевых действий на Донбассе “Цыбуля” был волонтером. В 2017 году мужчина поступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся из зоны ООС. У Николая осталась жена и двое детей.
Напомним, на Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин. В поселке Золотом на Донбассе свел счеты с жизнью украинский доброволец с позывным Гудвин.
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Коцаба в Луганске под бомбёжкой украинской авиации посидел, так потом пришлось его в тюрьму СБУ сажать, только чтобы рот ему закрыть.
СУГС !!!