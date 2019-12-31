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Во Львове покончил с жизнью ветеран АТО: без отца остались двое детей

Комментариев: 18
У мужчины был позывной “Цыбуля”.
Погибший Николай Муравский
Погибший Николай Муравский
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4 января во Львове покончил с жизнью ветеран АТО, боец ​​8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский (позывной "Цыбуля"). 

Об этом сообщают его товарищи в соцсетях.

Сообщается, что ветеран был родом из Тернопольской области, но учился и некоторое время жил во Львове.

Наш собрат отдал Богу душу ... Вечная память, соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай, установит следствие, - сообщили на странице 8-го батальона УДА  "Аратта" в Facebook.

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Погибший ветеран окончил ЛНУ имени Ивана Франко и некоторое время проживал во Львове. 

Погиб в мирное время, не выдержала психика, - написал экс-нардеп Ярослав Юрчишин.

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Николай Муравский был активным пластуном. Затем мужчина принимал активное участие в Евромайдане. В начале боевых действий на Донбассе “Цыбуля” был волонтером. В 2017 году мужчина поступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся из зоны ООС. У Николая осталась жена и двое детей.

Напомним, на Донбассе в Золотом покончил с собой доброволец Гудвин. В поселке Золотом на Донбассе свел счеты с жизнью украинский доброволец с позывным Гудвин.

 

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Теги: самоубийство, доброволец, АТО, ветеран АТО
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Комментариев (19)
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ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:44
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Добила истериками жена. На фронте не так было стращно, как на домашних разборках.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:52
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Вы и под юбкой его жены посидеть успели - знаете буквально всё!
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:54
Оценка:  0
ШтормЗайцев
По статистике нашей полиции, больше всего полицейских погибло не в перестрелке с бандитами и не в дтп, преследуя преступников. Самые страшные вызовы - на семейные скандалы.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:33
Оценка:  -4
ПАТРИОТ
С учётом расследования убийства Шеремета, возможно, эта Цыбуля и Гудвин из Золотого, отказалась подтвердить алиби бешеных баб из АТО, убийц этого самого Шеремета.
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:47
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Шеремета убрали спецслужбы на россии. А до этого в Беларуси убрали личного оператора шеремета. Все это случилось после их совместной длительной поездки на москву. Что то не то они на москве сняли, и кто то сильно не захотел, что бы это гуано выплыло на свет.
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:48
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Ветераны АТО в этой истории, как третий рукав в рубашке. Непонятно зачем пришили и выглядит по дурацки.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:49
Оценка:  +1
ПАТРИОТ
Ну вы то, конечно, убийцам Шеремета свечку держали, лучше меня всё знаете!
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:53
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
А там и свечки не нужны. Посмотрте, сколько на россии убрали неугодных кремлю людей таким способом, как убили шеремета. Причем убрали за долго до всяких АТО. К тому же шеремет - российский и белоруский журналист. В Украине он просто прятался от фсбе.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:54
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
Да я не в России живу, поэтому посмотреть не могу, Вальцман запретил нам смотреть, как Россия живёт! Запрещены и ЯндексПробки и, даже, Кинопоиск!
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:58
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
ПАТРИОТ - да нет никаких проблем. Купили билетик на поезд и вперед на россию . Сами все увидмте, оцените, посмотрите Я так подозреваю, что в вашем случае, что бы оказаться на улице на москвы, надо просто выйти из дома. В Украине никто не скучает за яндексами-шмандексами и прочим гуано.
Via_doloгosa    06.01.2020, 13:52
Оценка:  +1
Via_doloгosa
осознал ( а судя по фамилии он с еврейскими корнями, поэтому мозги есть) что на гражданке надо работать за гроши, а в ато больше не пускают и это осознание было самоубийственным!
ПАТРИОТ    06.01.2020, 13:39
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Он слишком много знал и не хотел держать язык за зубами, а среди бандеровцев это не поощряется. С такими случается "аттентат", то есть приходят бывшие "браты" по оружию.
Vasya_iz_Ivanovo    06.01.2020, 14:02
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Побольше атентатов, хороших и разных
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:06
Оценка:  -3
ПАТРИОТ
Зря ты так: если его свои же бандеровцы и грохнули, это означает, что человек понял, что поступал неправильно, начал кому-то об этом рассказывать и так далее.
Коцаба в Луганске под бомбёжкой украинской авиации посидел, так потом пришлось его в тюрьму СБУ сажать, только чтобы рот ему закрыть.
Vasya_iz_Ivanovo    06.01.2020, 14:44
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Наверно я погорячился.
ШтормЗайцев    06.01.2020, 14:50
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Коцаб - фсбешник. Агент врага. Его обменять надо было на тех же татар крымских. Про татар клоун ЗЕ напрочь забыл. Люди сидят по рассейским концлагерям просто за то, что им рассейская оккупация Крыма не понравилась.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:53
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Татары сажали украинцев на кол и продавали в рабство, так что на татар ПОХ!
ШтормЗайцев    06.01.2020, 15:00
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
ПАТРИОТ - историю Украины вы не знаете. Крымские татары почти всегда были союзниками Украины в битвах против той же Польши или на московии.
VSHIVANKA    06.01.2020, 13:33
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ КАРАТЕЛЕЙ !!!
СУГС !!!
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