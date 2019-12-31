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Зеленский обговорил в Омане инвестиции в Украину

Комментариев: 3
Зеленский призвал инвесторов из Омана принять участие в приватизации в Украине.
Зеленский обговорил в Омане инвестиции в Украину
Зеленский обговорил в Омане инвестиции в Украину
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

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Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана. 

Зеленский сообщил про инвестиционные возможности Украины. Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, а также про создание благоприятной деловой среды, и привлекательной сферы для инвестиций. Зеленский также призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

В свою очередь, Оманская сторона приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Офис Президента

Напомним, У Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман.

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Теги: Зеленский, Оман, инвестиции, приватизация
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Комментариев (3)
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bertal    06.01.2020, 13:57
Оценка:  -6
bertal
По чем нынче земля в Украине?
РухНС    06.01.2020, 13:59
Оценка:  -1
РухНС
епёт?
bertal    06.01.2020, 14:02
Оценка:  -5
bertal
епёт тебя дебила, меня интересует
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