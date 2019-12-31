Танцы с бубном и реальный зашквар – Береза о визите Зеленского в Оман

Поездка президента на курорт, внезапно превратившаяся в официальный визит, вызывает недоумение в Украине.

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Ставшая скандальной поездка в Оман президента Владимира Зеленского сама по себе не является чем-то плохим. Однако критики заслуживает реакция президентской пресс-службы в связи с этой поездкой. Такое мнение высказал бывший народный депутат Борислав Береза на своей странице в Фейсбук.

Я не считаю, что поездка Зеленского в Оман – это зашквар. Более того, у него есть средства на эту поездку. И мне не понятно, зачем Мендель (пресс-секретарь Зеленского – ред.) с сотоварищами устроили эту свистопляску с псевдовизитом. И то, как эту историю начала выкручивать его пресс-служба, и какие танцы с бубном начало исполнять его окружение – вот это реальный зашквар, - написал экс-депутат.

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Береза отметил, что не ясны мотивы президентской пресс-службы, которая решила выдать отдых Зеленского за официальную поездку.

Надеюсь, что после этого зашквара, новых не будет. Надеюсь. Но видя уровень команды Зеленского, понимаю, что новые факапы неизбежны, - резюмировал политик.

Напомним, утром 5 декабря Зеленского заметили в дорогом отеле на курорте в Омане. После появления в СМИ этой информации пресс-служба президента неожиданно заявила о том, что Зеленский отправился в Оман, где намерен провести ряд официальных встреч.

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