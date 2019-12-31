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Танцы с бубном и реальный зашквар – Береза о визите Зеленского в Оман

Комментариев: 5
Поездка президента на курорт, внезапно превратившаяся в официальный визит, вызывает недоумение в Украине.
Утром в воскресенье Зеленского "застукали" в Омане
Утром в воскресенье Зеленского "застукали" в Омане
strana.ua

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Ставшая скандальной поездка в Оман президента Владимира Зеленского сама по себе не является чем-то плохим. Однако критики заслуживает реакция президентской пресс-службы в связи с этой поездкой. Такое мнение высказал бывший народный депутат Борислав Береза на своей странице в Фейсбук.

Я не считаю, что поездка Зеленского в Оман – это зашквар. Более того, у него есть средства на эту поездку. И мне не понятно, зачем Мендель (пресс-секретарь Зеленского – ред.) с сотоварищами устроили эту свистопляску с псевдовизитом. И то, как эту историю начала выкручивать его пресс-служба, и какие танцы с бубном начало исполнять его окружение – вот это реальный зашквар, - написал экс-депутат.

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Береза отметил, что не ясны мотивы президентской пресс-службы, которая решила выдать отдых Зеленского за официальную поездку.

Надеюсь, что после этого зашквара, новых не будет. Надеюсь. Но видя уровень команды Зеленского, понимаю, что новые факапы неизбежны, - резюмировал политик.

Напомним, утром 5 декабря Зеленского заметили в дорогом отеле на курорте в Омане. После появления в СМИ этой информации пресс-служба президента неожиданно заявила о том, что Зеленский отправился в Оман, где намерен провести ряд официальных встреч.

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Теги: Оман, Зеленский, президент, Борислав Береза, Мендель
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    06.01.2020, 14:46
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Президент встречается с президентом (или премьером, вождем, диктатором, Генсеком Компартии Китая и так далее - в зависимости от строя в государстве). Это протокол. Не составленный на трассе, а дипломатический. А Зеля встретился с каким-то министром Омана, который даже не министр иностранных дел.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:31
Оценка:  -5
ПАТРИОТ
Берёза это, который человеку, который поджёг диван у него в доме, сломал позвоночник и избивал всю ночь?
Carelessangel    06.01.2020, 13:38
Оценка:  +4
Carelessangel
кто такой береза что за чмо?
kapablankas    06.01.2020, 13:41
Оценка:  -4
kapablankas
которое Бля Хер
РухНС    06.01.2020, 13:59
Оценка:  +2
РухНС
это пороховская сос(ни)на
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