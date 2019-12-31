В Донецкой области случился взрыв: детали

Неизвестное взрывное устройство взорвалось во дворе частного дома.

В городе Селидово, Донецкой области, во дворе частного дома взорвалось неизвестное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В результате взрыва поврежденный металлический забор и окно. Во время взрыва в доме находился его 42-летний хозяин и его 8-летний сын. К счастью, никто не пострадал.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, - сказано в сообщении полиции.

Повреждено окно police.dn.ua/

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