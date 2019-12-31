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В Крыму пьяный полицейский на смерть сбил пешехода

Комментариев: 1
Пьяный сотрудник так называемых "правоохранительных органов Крыма" сбил трех пешеходов. Один из них скончался.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
flickr.com

Вечером 4 января, в поселке Первомайское, пьяный сотрудник МВД РФ сбил трех пешеходов. Один из них скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба "МВД Крыма". 

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Известно, что 26-летний водитель, который является сотрудником полиции в оккупированном Крыму, совершил наезд на трех пешеходов. Двое мужчин и женщина переходили дорогу недалеко от пешеходного перехода. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Вскоре один из мужчин скончался в реанимации.

Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Поклонская заговорила о возвращении в Украину.

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Теги: Крым, пьяный полицейский, авария, сбил пешехода
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    06.01.2020, 14:12
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ И ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ УКРОПНЫЕ ПРОКУРОРЫ И ПОЛИЦИЯ КРЫМА ?!
ТАК НАЗЫВАЕМОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ , ИЛИ НА ТАК НАЗЫВАЕМОМ
КУИВЕ ЕЩЁ ПРАЗДНИКИ ?!
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