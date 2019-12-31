В Крыму пьяный полицейский на смерть сбил пешехода
Вечером 4 января, в поселке Первомайское, пьяный сотрудник МВД РФ сбил трех пешеходов. Один из них скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба "МВД Крыма".
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Известно, что 26-летний водитель, который является сотрудником полиции в оккупированном Крыму, совершил наезд на трех пешеходов. Двое мужчин и женщина переходили дорогу недалеко от пешеходного перехода. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Вскоре один из мужчин скончался в реанимации.
Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, Поклонская заговорила о возвращении в Украину.
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