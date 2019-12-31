Кабмин вводит программу для семей, оказавшихся в кризисных ситуациях

Правительство поддержит семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, Правительство вводит своевременную профессиональную помощь, направленную на быстрый выход из кризисной ситуации. Об этом говорится на официальном сайте Правительства Украины.

Читай также: Гончарук: 50% молодежи не выезжают за пределы своей области

“Для помощи таким семьям, Правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни“, - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство меняет подходы в помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предотвращении попадания украинцев такие ситуации.

Для Министерства социальной политики находить и убирать причины, а не бороться только с последствиями - это ключ к решению социальных проблем. Мы должны поддерживать людей, которые реально в этом нуждаются - эффективно и прозрачно, - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о новой услуге Е-Малятко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.