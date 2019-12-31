"А мне б назад в СССР": Мать Витренко поздравила Украину с Новым годом песней
Лидер прогрессивной соцпартии, экс-кандидат в президенты Украины и мама исполнительного директора Нафтогаза Наталья Витренко поздравила Украину с Новым годом скандальной песней "А мне б назад в СССР".
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Своеобразное поздравление опубликовано на ее Youtube-канале.
На ролике госпожа Витренко стоит под новогодней елкой с букетом роз в руках. Женщина акцентировала, что в 2020-й году украинцы будут “отмечать "=75-летие Великой Победы великого народа".
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Кроме того, мать топ-менеждера Нафтогаза понастольгировала о том, как в советское время отдавали честь ветеранам и чтили памятные военные даты, а также посетовала на "дьявольские силы запада".
Кульминацией видео стало исполнение песни "А мне б назад в СССР".
Напомним, Мендель отличилась скандальной выходкой. Пресс-секретарь Зеленского снова попала в скандал.
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ПОЛУЧИТЬ ПРИ РАСПАДЕ СССР ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ, ИНФРАСТРУКТУРУ , БОГАТЫЕ ЗЕМЛИ И ОПУСТИТЬСЯ ДО УРОВНЯ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , ПОПРОШАЙКУ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ....)))
ПО ДАННЫМ МВФ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕХ ЕЖЕЙ СОЖРАЛИ , ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ЕВРОПЫ...
ВСЁ ЧТО У ВАС ПОКА ОСТАЛОСЬ , ЭТО ЗЕМЛЯ , КОТОРУЮ ВЫКУПЯТ ВАШИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА...)))
ПОКРАШЕНЫЕ В ЦВЕТА ИКЕА ЗАБОРЫ , УРНЫ И НАРИСОВАННЫЕ НА ДРЕВНИХ СОВЕТСКИХ КОРАБЛЯХ И ТАНКАХ УКРОПНЫЕ ВИЛЫ НЕ В ЗАЧЁТ!!!
ДУМАЙ ТЭ.....)))