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"А мне б назад в СССР": Мать Витренко поздравила Украину с Новым годом песней

Комментариев: 12
Мать топ-менеждера Нафтогаза попала в скандал.
Наталья Витренко
Наталья Витренко
скриншот

Лидер прогрессивной соцпартии, экс-кандидат в президенты Украины и мама исполнительного директора Нафтогаза Наталья Витренко поздравила Украину с Новым годом скандальной песней "А мне б назад в СССР". 

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Своеобразное поздравление опубликовано на ее Youtube-канале.

На ролике госпожа Витренко стоит под новогодней елкой с букетом роз в руках. Женщина акцентировала, что в 2020-й году украинцы будут “отмечать "=75-летие Великой Победы великого народа".

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Кроме того, мать топ-менеждера Нафтогаза понастольгировала о том, как в советское время отдавали честь ветеранам и чтили памятные военные даты, а также посетовала на "дьявольские силы запада". 

Кульминацией видео стало исполнение песни "А мне б назад в СССР".

Напомним, Мендель отличилась скандальной выходкой. Пресс-секретарь Зеленского снова попала в скандал.

 

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Теги: скандал, Наталья Витренко, поздравление, Новый год
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Комментариев (12)
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сергей11    06.01.2020, 16:35
Оценка:  0
сергей11
Хочу.. Очереди за обоями в Новогиреево и на Профсоюзной.. за джинсами в Цуме (4 часа стоял).. за сыром на Тверской.. за плащами-болонья в ГУМе.. за школьной формой в Детском Мире.. далее по списку. И стоял в тех очередях весь СССР.
Carelessangel    06.01.2020, 15:52
Оценка:  +8
Carelessangel
что ты сдохла!
Vasya_iz_Ivanovo    06.01.2020, 16:25
Оценка:  -7
Vasya_iz_Ivanovo
Ну ты и кровожадный, достаточно по нашему, по свидомому - облить зеленкой ее и сынка и побросать в мусорные баки!
Духовный_скреп    06.01.2020, 15:46
Оценка:  +8
Духовный_скреп
Так пиzдуй,и сына с собой прихвати.
Духовный_скреп    06.01.2020, 15:53
Оценка:  +8
Духовный_скреп
Ох..еть.Тетка в буржуазном костюме,надушенная французским парфюмом,передвигающаяся на мерине,захотела сменить это, на прикид из Москвошвеи и хрущёаку обвешанную коврами с оленями))).Блть,куда господь-бог смотрит,и языки у вас не отсохнут.
ШтормЗайцев    06.01.2020, 15:42
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
На россии остались еще ГУЛАГИ времен СССР. Могла бы мамаша туда переселится. Там наверняка еще на складах арестантские робы валяются.
Херсонець    06.01.2020, 15:27
Оценка:  +5
Херсонець
Будет много критики,но чтобы понять эту песню нужно было там пожить для сравнения.СССР канул в лето,но к сожалению взамен пришла не западная демократия,а худший омерзительный олигархический удел.
VSHIVANKA    06.01.2020, 15:34
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ТАК ВЕДЬ У ВАС ВСЕГДА ВСЁ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ...
ПОЛУЧИТЬ ПРИ РАСПАДЕ СССР ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ, ИНФРАСТРУКТУРУ , БОГАТЫЕ ЗЕМЛИ И ОПУСТИТЬСЯ ДО УРОВНЯ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , ПОПРОШАЙКУ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ....)))
ШтормЗайцев    06.01.2020, 15:41
Оценка:  +8
ШтормЗайцев
ВШИВЫЙ - САМАЯ НИЩАЯ СТРАНА - ЭТО ВАША НА РОССИЯ. В УКРАИНЕ ДАЖЕ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ВЫШЕ ЧЕМ У ВАС НА ВАШИХ МОКШАНСКИХ БОЛОТАХ.
VSHIVANKA    06.01.2020, 15:47
Оценка:  -9
VSHIVANKA
БАБУШКА, ТЫ ВСЛЕДСТВИЕ СВОЕГО СТАРЧЕСКОГО СЛАБОУМИЯ НЕМНОГО ТУПИШЬ....
ПО ДАННЫМ МВФ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЕХ ЕЖЕЙ СОЖРАЛИ , ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ЕВРОПЫ...
ВСЁ ЧТО У ВАС ПОКА ОСТАЛОСЬ , ЭТО ЗЕМЛЯ , КОТОРУЮ ВЫКУПЯТ ВАШИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА...)))
VSHIVANKA    06.01.2020, 15:54
Оценка:  -9
VSHIVANKA
ЧТО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЗА ГОДЫ НЕЗАЛЕЖАЛОСТИ СДЕЛАНО И СОЗДАНО СВОЕГО ?
ПОКРАШЕНЫЕ В ЦВЕТА ИКЕА ЗАБОРЫ , УРНЫ И НАРИСОВАННЫЕ НА ДРЕВНИХ СОВЕТСКИХ КОРАБЛЯХ И ТАНКАХ УКРОПНЫЕ ВИЛЫ НЕ В ЗАЧЁТ!!!
ДУМАЙ ТЭ.....)))
ШтормЗайцев    06.01.2020, 16:07
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
ВШИВЫЙ -СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА НА ВАШЕЙ РОССИИ 85 ДОЛЛАРОВ , СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО УКРАИНЕ 500-600ДОЛЛАРОВ. НЕ ЗНАЮ КАК ТЕПЕРЬ С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ
Vasya_iz_Ivanovo    06.01.2020, 16:29
Оценка:  -7
Vasya_iz_Ivanovo
ШтормЗайцев, от так вот, живу в бедном областном центре и не ведаю о такой страсти - 85$, спасибо просветил. )))
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