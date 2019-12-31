"А мне б назад в СССР": Мать Витренко поздравила Украину с Новым годом песней

Мать топ-менеждера Нафтогаза попала в скандал.

Лидер прогрессивной соцпартии, экс-кандидат в президенты Украины и мама исполнительного директора Нафтогаза Наталья Витренко поздравила Украину с Новым годом скандальной песней "А мне б назад в СССР".

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Своеобразное поздравление опубликовано на ее Youtube-канале.

На ролике госпожа Витренко стоит под новогодней елкой с букетом роз в руках. Женщина акцентировала, что в 2020-й году украинцы будут “отмечать "=75-летие Великой Победы великого народа".

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Кроме того, мать топ-менеждера Нафтогаза понастольгировала о том, как в советское время отдавали честь ветеранам и чтили памятные военные даты, а также посетовала на "дьявольские силы запада".

Кульминацией видео стало исполнение песни "А мне б назад в СССР".

Напомним, Мендель отличилась скандальной выходкой. Пресс-секретарь Зеленского снова попала в скандал.

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