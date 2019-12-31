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На Донбассе погиб военный из Славуты

Комментариев: 2
В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 44-летний военнослужащий из Хмельницкой области.
На Донбассе погиб Сергей Рацун из Славуты
На Донбассе погиб Сергей Рацун из Славуты
Reuters (архив)

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В зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщается на странице организации Родная Славутчина в Facebook.

В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

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Как сообщалось, двое украинских военных получили ранения в зоне ООС, один погиб. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов.

 

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Теги: смерть, донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе
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Комментариев (2)
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СливнойБачок    06.01.2020, 16:25
Оценка:  +4
СливнойБачок
А Слуга Коломойского хоть раз позвонил семьям погибших воинов, или он слишком занят развлечением Dr.Alban?
СливнойБачок    06.01.2020, 16:23
Оценка:  +4
СливнойБачок
Это у ЗЕбила такое "Перемирие ""- каждый день гибнут Украинские солдаты, идёт Война2, а Клоун сибался на отдых.
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