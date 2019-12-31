На Донбассе погиб военный из Славуты
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В зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщается на странице организации Родная Славутчина в Facebook.
В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.
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Как сообщалось, двое украинских военных получили ранения в зоне ООС, один погиб. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов.
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