Освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля: видео

Появилось мощное видео бывших пленных Кремля.

Освобожденные из плена боевиков и России украинцы записали мощное видеообращение к мировому сообществу с призывом поспособствовать освобождению других политзаключенных, которых до сих пор незаконно удерживают в РФ.

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Видеоролик записан на английском языке и его опубликовало Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Освобожденные украинцы просят давить на Кремль, чтоб добиться скорейшего освобождения пленных, которые сегодня удерживаются в РФ и на территорию ОРДЛО.

В это время года все говорят о новогодних резолюциях, и мы тоже. Позвольте нам поделиться одной историей с вами. Около 100 граждан Украины, которые незаконно заключены в тюрьму в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Наша новогодняя резолюция - сделать все возможное, чтобы наши люди вернулись домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке! - говориться в сообщении.

В ролике присутствуют Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

Дорогие друзья Украина, я призываю вас продолжать давить на российские власти к освобождению всех украинских политических заключенных. Я верю в вас, - сказал Сущенко.

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Напомним, в Минветеранов рассказали о потребностях, освобожденных из плена людей. В Министерстве ветеранов рассказали, в чем нуждаются освобожденные из российского плена люди.

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