Депутат Киевского горсовета принесет под суд свиную голову

Из-за действий Печерского суда, депутат Алексей Новиков намерен принести под здание суда свиную голову.

Депутат Киевского городского совета Алексей Новиков намерен принести под здание Печерского суда отрезанную свиную голову. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Принимая во внимание манипулятивный пост от Печерского районного суда Киева, в котором вы умышленно не указали, что под домашним арестом остался еще один преступник этой банды - Алексей Величко, а также, что 8-го или 9-го января ваш суд собирается освободить из-под стражи Дмитрия Онуфриенко, я требую встречи с руководством вашего суда, которое должно состояться 8 января 2020, в удобное для вас время“ - написал Новиков.

Отметим, что Печерский райсуд отпустили из СИЗО членов группы Юсупа Абуева (его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трех летнего сына) Гелани Межиева и Павла Никифорова (бывший правоохранитель).

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Новиков заявляет, что он также пострадал от действий груупы Абуева, которые вымогали у его семьи деньги.



“Я не хочу допустить, чтобы и моя семья пострадала от рук этой банды, поэтому буду у вас вместе со своей семьей, родителями, детьми. Возьму свиную голову , которую эти преступники подбросили отцу, потому материалов дела и доводов прокурора пока не хватает“, - добавил Новиков.





Напомним, покушение на депутата в Киеве организовал сын кандидата в президенты Чечни.

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