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Депутат Киевского горсовета принесет под суд свиную голову

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Из-за действий Печерского суда, депутат Алексей Новиков намерен принести под здание суда свиную голову.
Депутат Киевского горсовета Алексей Новиков
Депутат Киевского горсовета Алексей Новиков
Алексей Новиков/Facebook

Депутат Киевского городского совета Алексей Новиков намерен принести под здание Печерского суда отрезанную свиную голову. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

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“Принимая во внимание манипулятивный пост от Печерского районного суда Киева, в котором вы умышленно не указали, что под домашним арестом остался еще один преступник этой банды - Алексей Величко, а также, что 8-го или 9-го января ваш суд собирается освободить из-под стражи Дмитрия Онуфриенко, я требую встречи с руководством вашего суда, которое должно состояться 8 января 2020, в удобное для вас время“ - написал Новиков. 

Отметим, что Печерский райсуд отпустили из СИЗО членов группы Юсупа Абуева (его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трех летнего сына) Гелани Межиева и Павла Никифорова (бывший правоохранитель).

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Новиков заявляет, что он также пострадал от действий груупы Абуева, которые вымогали у его семьи деньги.

“Я не хочу допустить, чтобы и моя семья пострадала от рук этой банды, поэтому буду у вас вместе со своей семьей, родителями, детьми. Возьму свиную голову , которую эти преступники подбросили отцу, потому материалов дела и доводов прокурора пока не хватает“, - добавил Новиков.



Напомним, покушение на депутата в Киеве организовал сын кандидата в президенты Чечни.

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Теги: Новиков, Соболев, Абуев
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