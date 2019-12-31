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Исполнителю Dr. Alban не был запрещен въезд в Украину

Комментариев: 2
Выступившему в новогоднем "95 квартале" исполнителю Dr. Alban никто не запрещал въезд на территорию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и певец Dr. Alban
Президент Украины Владимир Зеленский и певец Dr. Alban
instagram.com/dralbanofficial

Никто не ограничивал въезд на территорию Украины шведскому исполнителю, который ранее выступал в оккупированном Крыму. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым у себя в Facebook

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“Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что по имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа не было никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/ppu.gov.ua

Напомним, ранее помощь Зеленского “не въездному“ Dr. Alban: в скандале новый поворот.

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Теги: Зеленский, Dr. Alban, Украина, Крым
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Комментариев (2)
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СливнойБачок    06.01.2020, 16:16
Оценка:  +5
СливнойБачок
Так я и не поня, кто для кого исполнял, Клоун для нигера или наоборот?
СливнойБачок    06.01.2020, 16:09
Оценка:  +5
СливнойБачок
ЗЕлупе было важнее сфоткаться с черным бомжом, нежели уважать волю граждан Украины.
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