Исполнителю Dr. Alban не был запрещен въезд в Украину

Выступившему в новогоднем "95 квартале" исполнителю Dr. Alban никто не запрещал въезд на территорию Украины.

Никто не ограничивал въезд на территорию Украины шведскому исполнителю, который ранее выступал в оккупированном Крыму. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым у себя в Facebook.

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“Относительно ситуации с гражданином Швеции Албана Юзомой Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban, и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, то мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что по имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым информации в отношении гражданина Швеции Албана Юзома Нвапа не было никаких ограничений относительно его въезда на территорию Украины.

Скриншот facebook.com/ppu.gov.ua

Напомним, ранее помощь Зеленского “не въездному“ Dr. Alban: в скандале новый поворот.

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