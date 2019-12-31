Соратница беглого Януковича предрекла Украине “кровавую резню”

Анна Герман отличилась скандальным заявлением.

Соратница беглого Януковича Анна Герман заявила, что Украину ждет "кровавая резня" против действующей власти.

Читай также: Около сотни украинцев останутся за решёткой в России на Рождество

Об этом она заявила в эфире канала 112-Украина.

Так Герман прокомментировала закон о рынке земли, на принятии которого настаивает пропрезидентская партия “Слуга народа”.

Представьте себе, если мы продадим хотя бы 10% земли, а потом продадим все остальные земли, а их купят те, кто имеет большие деньги, мы продадим Украину. Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания, - сказала Герман.

По словам экс-политика, закон о рынке земли обернется для Украины катастрофой национального значения.

Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Нельзя надеяться на то, что активные украинцы выехали. Будет тяжело украсть. Я бы хотела, чтобы для тех, кто это пытается сделать, так давят на это - станет катастрофой. Это закончится кровавой резней. Я не советую с этим шутить, - заявила соратница Януковича.

Читай также: Из ГПУ уволился “самый богатый следователь Украины”

Напомним, на границе с РФ может появиться памятник Бандере: россияне возмущены. Пропагандисты в гневе от затеи украинских чиновников.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.