В Кривом Роге неизвестный расстрелял продавщицу в магазине

Женщина госпитализирована с ранами головы и повреждениями глаз, стрелка разыскивает полиция.

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В понедельник, 6 января, в Металлургическом районе Кривого Рога произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом пишет местное издание “Первый городской“.

Как сообщается, в одном из мебельных магазинов на улице Криворожстали мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в 37-летнюю женщину-продавца. Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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Пострадавшую женщину госпитализировали с повреждениями головы и глаз. Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители осматривают прилегающую территорию и разыскивают стрелка.

Напомним, под Черновцами мужчина с пистолетом и мечом ранил двух людей. Одного из пострадавших он ударил пистолетом по голове, а у второго - рваная рана головы в результате выстрела. Злоумышленника задержали.

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