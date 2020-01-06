В Закарпатской области до смерти забили мужчину
В селе Кушница Иршавского района в результате драки скончался местный житель. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции закарпатской области у себя на сайте.
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Так, в полицию Иршавского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Кушниця они констатировали смерть мужчины.
“Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила на теле 50-летнего пострадавшего признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки и гематомы. После экспертиза показала, что потерпевший скончался в результате переломов черепа, костей лица и других тяжелых травм“, - говорится в сообщении.
Как рассказала мать пострадавшего, сына избили во дворе, по месту жительства, неизвестные мужчины.
Личность правонарушителя уже установлена, это 35-летний житель Кушници. Ему объявлено о подозрении в совершении тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом.
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Обстоятельства преступления устанавливают следователи.
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