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В Закарпатской области до смерти забили мужчину

Комментариев: 1
В Закарпатской области мужчину забили до смерти в собственном дворе.
Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
facebook.com/UA.National.Police

В селе Кушница Иршавского района в результате драки скончался местный житель. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции закарпатской области у себя на сайте

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Так, в полицию Иршавского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Кушниця они констатировали смерть мужчины.

“Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила на теле 50-летнего пострадавшего признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки и гематомы. После экспертиза показала, что потерпевший скончался в результате переломов черепа, костей лица и других тяжелых травм“, - говорится в сообщении.

Как рассказала мать пострадавшего, сына избили во дворе, по месту жительства, неизвестные мужчины.

Личность правонарушителя уже установлена, это 35-летний житель Кушници. Ему объявлено о подозрении в совершении тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом. 

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Обстоятельства преступления устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Донецкой области случился взрыв: детали

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Теги: Закарпатье, Полиция, Убийство
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Комментариев (1)
Flt    06.01.2020, 17:51
Оценка:  0
Flt
А мобилки у мамаши не было,на помощь позвать?!
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