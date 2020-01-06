Полиция расследует факт как убийство, но с пометкой "естественная смерть".

В поле под Угледаром нашли обгоревший скелет police.dn.ua

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В Донецкой области посреди поля обнаружили обгоревшие скелетированные останки человека. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Вчера, 5 января, около 16:25, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. Скелетированные останки были обнаружены между Угледаром и Богоявленкой, - говорится в сообщении.

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Указано, что полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела, обгоревшую одежду и бутылку с вероятно топливно-смазочным веществом. При первичном осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Биологические образцы направлены на экспертизу.

Указанный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство – ред.) с пометкой “естественная смерть“ Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз будет предоставлена точная квалификация события. По данным розыскников Марьинки, в районе числятся в розыске 46 без вести пропавших лиц, - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, под Черновцами мужчина с пистолетом и мечом ранил двух людей. Одного из пострадавших он ударил пистолетом по голове, а у второго – рваная рана головы в результате выстрела. Злоумышленника задержали.

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