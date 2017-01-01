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Под Хмельницком спасатели вытаскивали из снежного заноса авто с детьми

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Спасатели вытаскивали из снежного плена автомобиль, в котором находились дети.
Спасатели выаскивали из снежного затора авто с детьми
Спасатели выаскивали из снежного затора авто с детьми
dsns.gov.ua

В ночь на 6 января, в селе Кушнировка, в Хмельницкой области, автомобиль, в котором находились двое детей, попал в снежный занос. Водитель не смог выехать на дорогу, поэтому машину пришлось вытаскивать спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В автомобиле находились двое взрослых и двое детей 8 и 10 лет. Прибывшие на место ЧП спасатели отбуксировали автомобиль на расчищенный участок дороги, с помощью специального транспорта повышенной проходимости. 

Напомним, спасатели предупредили об усилении лавин в Карпатах.

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Теги: занос, спасатели, авто, дети
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