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В Севастополе Дед Мороз на Новый год сжег ребенку лицо

Комментариев: 1
Лицо ребенка покрылось волдырями.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Новогодняя сказка для девятилетнего мальчика из Севастополя (временно оккупированный Крым) закончилась плачевно. Дед Мороз-фокусник сжег ему лицо.

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Об этом сообщает КП-Крым.

Родители хотели подарить сыну волшебство и заказали домой Деда Мороза, который показывал фокусы. Во время одного из фокусов аниматор поставил на голову ребенку стакан с кипятком, но не справился с задачей и кипяток оказался на голове и лице ребенка.

На следующее утро родители увидели, что лицо сына полностью покрыли волдыри. Они отправились в больницу. Медики поставили диагноз оперативно - термический ожог лица.

Ребенка пришлось госпитализировать.

Напомним, Жириновский в центре Москвы раздавал деньги. Сеть облетела волна негодования.

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Теги: Дед Мороз, ЧП, несчастный случай
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Комментариев (1)
Flt    06.01.2020, 17:47
Оценка:  0
Flt
Разве мальчик не кричал от боли? Пьяные в стельку были родители??
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