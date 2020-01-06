В Севастополе Дед Мороз на Новый год сжег ребенку лицо

Лицо ребенка покрылось волдырями.

Новогодняя сказка для девятилетнего мальчика из Севастополя (временно оккупированный Крым) закончилась плачевно. Дед Мороз-фокусник сжег ему лицо.

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Об этом сообщает КП-Крым.

Родители хотели подарить сыну волшебство и заказали домой Деда Мороза, который показывал фокусы. Во время одного из фокусов аниматор поставил на голову ребенку стакан с кипятком, но не справился с задачей и кипяток оказался на голове и лице ребенка.

На следующее утро родители увидели, что лицо сына полностью покрыли волдыри. Они отправились в больницу. Медики поставили диагноз оперативно - термический ожог лица.

Ребенка пришлось госпитализировать.

Напомним, Жириновский в центре Москвы раздавал деньги. Сеть облетела волна негодования.

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