В Севастополе Дед Мороз на Новый год сжег ребенку лицо
Новогодняя сказка для девятилетнего мальчика из Севастополя (временно оккупированный Крым) закончилась плачевно. Дед Мороз-фокусник сжег ему лицо.
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Об этом сообщает КП-Крым.
Родители хотели подарить сыну волшебство и заказали домой Деда Мороза, который показывал фокусы. Во время одного из фокусов аниматор поставил на голову ребенку стакан с кипятком, но не справился с задачей и кипяток оказался на голове и лице ребенка.
На следующее утро родители увидели, что лицо сына полностью покрыли волдыри. Они отправились в больницу. Медики поставили диагноз оперативно - термический ожог лица.
Ребенка пришлось госпитализировать.
Напомним, Жириновский в центре Москвы раздавал деньги. Сеть облетела волна негодования.
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