Спасатели нашли потерявшихся в Карпатах туристов

Пара туристов из Киева поднялась на Говерлу, но не смогла найти спуск, сбившись с маршрута. Спасатели нашли пару через полтора часа после того, как получили сообщение.

Двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах. Об этом

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сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области в понедельник, 6 января.

5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека - 1980 года и 1979 года, жители города Киев, во время схода с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти, - сказано в сообщении.

На поиски заблудившейся пары были направлены спасатели.

В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались, - передают в ГСЧС.

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Спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ Заросляк поселка Ворохта.

Напомним, в Карпатах на Рождество возможны лавины. В Карпатах на рождественские праздники возможен сход лавин.

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