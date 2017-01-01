Международный профсоюз жестко раскритиковал проект Трудового кодекса

Команду Зеленского обвинили в явном подыгрывании олигархам и ущемлении прав работников.

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Новый украинский проект закона о труде лишит работников защиты со стороны профсоюзов и позволит работодателям увольнять работников в любой момент. Об этом говорится в заявлении Международной конфедерации профсоюзов.

27 декабря неолиберальный Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду новый проект закона о труде, опубликованный в начале месяца, лишив работников правовой защиты, а профсоюзы - возможности их защищать. При этом, украинское правительство решительно встало на сторону олигархов и многонациональных предприятий против собственного народа, - говорится в заявлении.

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Профсоюзы отмечают, что в случае принятия такого проекта закона увольнение работников в любой момент по прихоти работодателя станет легкой задачей. Также профсоюзные эксперты опасаются, что в Украине получат широкое распространение краткосрочные индивидуальные трудовые договора с нулевым рабочим временем.

Отдельно указывается на риск того, что сверхурочная работа станет нормой, а переработки не будут оплачиваться дополнительно. Также есть опасения, что будут отменены социальные гарантии и снизится уровень защищенности матерей с маленькими детьми. Кроме того, работника можно будет перевести на другое место работы без его согласия, а коллективных переговоров не будет.

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Отмечается, что законопроект был представлен без консультаций с профсоюзами, и содержит только 99 статей, чтобы его можно рассмотреть в парламенте только ограниченно. Также указано, что правительство якобы отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда, “поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ“.

Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций против работников, общественности и профсоюзов. Глобальные союзы стоят плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в Украине. Они заслуживают достойную работу, прожиточный минимум и контроль за соотношением в работе и жизни. Мы осуждаем украинское правительство за неосторожное нарушение своих международных обязательств, которое грозит потерей решающей поддержки страны в Европе и мировом сообществе, - отметил генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Бэрроу.

Напомним, Кабмин одобрил новый “трудовой“ законопроект. Гончарук убежден, что новый закон поможет создавать новые рабочие места в Украине — правительство предполагает, что в ближайшие 5 лет в Украине рабочих мест станет на 1 млн больше.

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