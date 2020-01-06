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Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Комментариев: 9
Глава государства пожелал украинцам щедрого года и осуществления надежд.
Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
facebook.com/president.gov.ua/

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством. Праздничное обращение главы государства появилось на персональной Фейсбук-странице Владимира Зеленского.

Президент отметил, что “Колядка колоколов“, написанная на мелодию Николая Леонтовича, существует более чем в 150 вариациях. Так украинский “Щедрик“ дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его! – написал Зеленский.

Напомним, президент Хорватии повторил тезисы новогоднего выступления Зеленского. Новоизбранный глава балканского государства пообещал не играть на противоречиях граждан.

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Теги: Рождество, президент, Зеленский
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Комментариев (9)
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LifeStriker    06.01.2020, 19:32
Оценка:  +1
LifeStriker
Не Лох которому 42 , что тут скажешь...
Letohradek    06.01.2020, 19:18
Оценка:  +5
Letohradek
Крысомордый малорос не знает, что Рождество отмечается во всем мире 25.12 ... Печально! Какие же уйобки за него проголосовали?
ШтормЗайцев    06.01.2020, 19:03
Оценка:  +4
ШтормЗайцев
Неужели в Омане празднуют рождество ?
Из_бана    06.01.2020, 19:06
Оценка:  +5
Из_бана
Всі, хто в омані - святкють різдво.
ШтормЗайцев    06.01.2020, 19:22
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Біблійні історії мають під собою реальний зміст. Дуже довго вони живуть у пам'яті людській.
Spellpusha    06.01.2020, 18:57
Оценка:  +4
Spellpusha
Я святкую в інші дні, але я намагаюся не страждати божевіллям, з цього звичайно ж зі святом і всього доброго.
МАРИНА***КЛИМОВА    06.01.2020, 18:31
Оценка:  -7
МАРИНА***КЛИМОВА
Спасибо, взаимно!
МАРИНА***КЛИМОВА    06.01.2020, 19:12
Оценка:  -6
МАРИНА***КЛИМОВА
Стадо долбоёбов уже минусует, жалкие бандерлоги вы по другому не можете)))
ШтормЗайцев    06.01.2020, 19:24
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Де ви вивчали россійську мову? Такий дивовижний акцент .
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