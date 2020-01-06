Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Глава государства пожелал украинцам щедрого года и осуществления надежд.

Читай также: Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством. Праздничное обращение главы государства появилось на персональной Фейсбук-странице Владимира Зеленского.

Президент отметил, что “Колядка колоколов“, написанная на мелодию Николая Леонтовича, существует более чем в 150 вариациях. Так украинский “Щедрик“ дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его! – написал Зеленский.

Напомним, президент Хорватии повторил тезисы новогоднего выступления Зеленского. Новоизбранный глава балканского государства пообещал не играть на противоречиях граждан.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.