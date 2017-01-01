В прокуратуре встретились с семьей мужчины, убитого в Каховке

Правоохранители встретились с семьей убитого жителя Каховки.

Из-за резонансного убийства в Каховке два дня протестовали под зданием полиции скриншот

6 января, в прокуратуре Херсонской области прошла встреча с родственниками мужчины убитого в новогоднюю ночь в Каховке. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской прокуратуры.

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На совещании присутствовали сотрудники Офиса Генерального прокурора, руководства прокуратуры Херсонской области, представителей ГБР и Национальной полиции, а также семья погибшего.

"Сама встреча была организована с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела. Обсужденные вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства. Представители потерпевшей стороны выразили свое видение данного преступления. Все слова пострадавших приняты во внимание и будут тщательно изучены правоохранительными органами.", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ГБР начало расследования убийства в Каховке.

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