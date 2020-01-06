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Долго открывала дверь: Под Одессой парень зарезал соседку

Комментариев: 2
Парень пришел поздравить соседку с праздниками, но разозлился и убил ее.
Под Одессой парень зарезал соседку
Под Одессой парень зарезал соседку
depositphotos.com

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В одном из сел Любашевского района Одесской области 21-летний парень зарезал свою 44-летнюю соседку из-за того, что она слишком долго открывала дверь. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам задержанного, после полуночи 5 января он пришел к соседке поздравить ее с Новым годом. Парня разозлило, что она очень долго шла к двери. Из-за этого он ударил ее ножом в живот. Женщина скончалась в больнице от полученного ранения.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины “умышленное телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей“. Парню грозит до десяти лет лишения свободы. 

Напомним, в поле под Угледаром нашли обгоревший скелет. Полиция расследует факт как убийство, но с пометкой “естественная смерть“.

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Теги: Одесская область, смерть, убийство
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Комментариев (2)
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Letohradek    06.01.2020, 19:31
Оценка:  +5
Letohradek
Зэбил 100%!
Антибес    06.01.2020, 19:16
Оценка:  -7
Антибес
Свидомир,однако...
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