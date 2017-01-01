В МИДе сообщили, что думают о визите Меркель в Москву
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Украина надеется, что запланированный на 11 декабря визит в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель побудит Кремль выполнить договоренности, достигнутые 9 декабря на “нормандском саммите“. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя “Укринформу“ предстоящий визит канцлера ФРГ в Россию.
Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета, - отметила Зеленко.
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Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. В частности, в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.
Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже, - подчеркнула Зеленко.
Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом. Ее пригласил президент РФ Владимир Путин.
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