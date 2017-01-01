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Зеленский провел телефонный разговор с Помпео

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Украинский президент и госсекретарь США обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Омане, и государственный секретарь США Майк Помпео провели в понедельник, 6 января, телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента со ссылкой на официального представителя Моргану Ортагус.
 
Отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность стратегического партнерства двух стран.
 
"Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнерство", – говорится в сообщении.
 
Помпео также поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США ДональдаТрампа.

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Теги: Ближний Восток, Украина-США, Владимир Зеленский, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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