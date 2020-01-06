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Новый посол Украины в США приступил к работе

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Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам произошла в Вашингтоне.

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу в понедельник, 6 января.
 
Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.
 
"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", – написал Ельченко в Twitter.


 
Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США. Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко.

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Теги: Украина-США, видео, посольство, посол
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Источник: korrespondent.net

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