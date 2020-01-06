Новый посол Украины в США приступил к работе



Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу в понедельник, 6 января.



Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.



Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", – написал Ельченко в Twitter.