Новый посол Украины в США приступил к работе
Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам произошла в Вашингтоне.
Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу в понедельник, 6 января.
Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.
"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживали нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", – написал Ельченко в Twitter.
Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020
Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США. Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко.
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