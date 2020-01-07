Строительный вагончик с людьми тушили менее часа, в результате пожара три человека погибли.

На пожаре в Одесской области погибли трое людей dpchas.com.ua

В поселке Черноморское Лиманского района загорелся строительный вагончик, в котором находились люди. В результате пожара три человека погибли. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 января в 05 час. 52 мин. в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 06 час. 37 мин. спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м2.

Ранее сообщалось, что в пожаре под Киевом погибли три человека. Огонь вспыхнул на территории дачного кооператива в Вышгородском районе.

Также сообщалось, что в Киеве загорелось авто, а позже огонь перекинулся на многоэтажку.

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