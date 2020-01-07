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В Украине отмечается Рождество Христово

Комментариев: 2
В этот день христиане празднуют рождение Иисуса Христа, спасителя мира, которое, согласно Библии, произошло более двух тысячелетий назад.
В Украине празднуют Рождество
В Украине празднуют Рождество
latynka.org

Во вторник, 7 января, христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.

В январе Рождество празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности,Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви.

Библейское повествование говорит, что, Богородица родила Иисуса Христа во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен, и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, которые принесли свои дары маленькому Иисусу. В этот день христиане собираются на торжественные богослужения.

Праздник Рождества Христова - самый торжественный среди двунадесятых, он отмечается до следующего праздника - Крещения. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

В этот день люди приветствуют друг друга фразой "Христос родился!" На что отвечается: "Славим Его!"

Два Рождества. Почему ПЦУ не переходит на 25 декабря

 

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Теги: Украина, Рождество, праздник, колядки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0958    07.01.2020, 09:48
Оценка:  -4
ira0958
Твари окраинские, зачем вам рождество? Вот ваше веселье, еще и с музычкой https://provse.net/video/vlad-fon tanij-izverg-kotoryj-do-smerti-go relkoj-zamuchil-porosenka-video-1 8
ira0958    07.01.2020, 09:48
Оценка:  -4
ira0958
Надо же, окраинский скот еще и рождество отмечает. А вот на видео окраинская мразь к рождеству готовится https://provse.net/video/vlad-fon tanij-izverg-kotoryj-do-smerti-go relkoj-zamuchil-porosenka-video-1 8
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