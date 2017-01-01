Итоги 6 января: Украина готова направить пожарных в Австралию, а США не планируют выводить войска из Ирана

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Зеленский пригласил инвесторов из Омана в Украину

Президент Владимир Зеленский в Омане встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Глава государства отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Зеленский рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине, а также призвал инвестировать и, в частности, принять участие в большой приватизации в Украине.

Цена на золото поднялась к рекордным показателям

На фоне конфликта в Иране цена золота поднялась до рекордной отметки с 2013 года.

Унция золота подорожала до 1,6 тысяч долларов после того, как Иран заявил, что больше не будет соблюдать обязательства по ядерному соглашению в части обогащения урана.

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

Украина предложила помощь Австралии в борьбе с пожарами

Около 200 спасателей ГСЧС могут направить для тушения пожаров в Австралии, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Спасатели из Украины смогут прибыть в Австралию в течение 24-36 часов. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

США поблагодарили Зеленского за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Омане, и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Помпео поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

США не собираются выводить войска из Ирака

США не намерены выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Министр обороны США подчеркнул, что никакого решения уйти из Ирака Вашингтон не принял.

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