Погода на 7 января: осадков синоптики не прогнозируют

Почти во всей стране сегодняшний день будет малооблачным.

В Киеве день будет облачным — от 3 до 5 градусов мороза. meteo.gov.ua

Во вторник, 7 января, почти по всей территории Украины будет малооблачная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западе синоптики прогнозируют похолодание до 7 градусов мороза, а местами и до -11. Осадков не ожидается.

На Востоке страны сегодня будет пасмурно, местами синоптики прогнозируют мокрый снег — от 2 до 4 градусов мороза.

На Севере также облачная погода. Температура опустится до 5 градусов мороза.

В центральных регионах страны день будет малооблачным. Температура воздуха будет составлять о 1 градуса мороза днем и до -5 ночью.

В Киеве день будет облачным — от 3 до 5 градусов мороза.

Напомним, Укравтодор предупредил о тумане и гололеде.

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