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В Михайловском соборое началась Божественная литургия - Трансляция

Комментариев: 2
Сегодня христиане отмечают Рождество Христово по восточному обряду.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний

В Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве началась Божественная литургия в честь Рождества. Об этом в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

“Возглавляю торжественную Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа“, - написал предстоятель.

Трансляцию литургии проводит телеканал Культура UA.

Напомним, на Рождество в Киеве ограничат движение и работу метро.

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Теги: Свято-Михайловский собор, литургия, рождество
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Комментариев (2)
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ira0958    07.01.2020, 12:14
Оценка:  -3
ira0958
Вот ваша литургия, скоты окраинские https://provse.net/video/vlad-fon tanij-izverg-kotoryj-do-smerti-go relkoj-zamuchil-porosenka-video-1 8
fkrfyfan    07.01.2020, 11:49
Оценка:  -1
fkrfyfan
Турецкая секта тоже отмечает Рождество?
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