В Михайловском соборое началась Божественная литургия - Трансляция

Сегодня христиане отмечают Рождество Христово по восточному обряду.

В Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве началась Божественная литургия в честь Рождества. Об этом в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

“Возглавляю торжественную Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа“, - написал предстоятель.

Трансляцию литургии проводит телеканал Культура UA.

Напомним, на Рождество в Киеве ограничат движение и работу метро.

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