После алкогольного застолья три человека госпитализированы с осколочными ранениями, один мужчина находится в розыске.

Во время застолья в одном из общежитий Одессы мужчина взорвал в помещении гранату, и закрыл снаружи дверь. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в ходе бытового конфликта пострадали три других участника застолья.

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые ссоры.

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и ск

рылся", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители его разыскивают. Троих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

Cмотрите фотогалерею: В общежитии Одессы взорвали гранату

Ранее сообщалось, что во дворе дома в Донецкой области произошел взрыв гранаты.

А в Винницкой области мужчина подорвал гранатой двух товарищей. Сам злоумышленник также получил осколочное ранение.

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