Штаб ООС: Сепаратист под наркотиками расстрелял своих сослуживцев

Такую информацию получили от украинских разведчиков.

На Донбассе сепаратист под действием наркотиков расстрелял сослуживца. Случай зафиксировали в населенном пункте Куликово (временно оккупирован) Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Стало известно о том, что один из боевиков подразделения, нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, которые находились рядом с ним“, - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что такую информацию получили от украинских разведчиков.

“Накануне большого христианского праздника - Рождества Христова - добыта нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее “лицо и сущность“ представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс“, - написали в пресс-центре.

Напомним, один украинский военный был ранен на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.