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ПЦУ готовятся признать еще четыре церкви - Епифаний

Комментариев: 4
Румынская, кипрская, болгарская и грузинская церкви, по словам главы ПЦУ, обсуждают возможность признания украинской церкви.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний
ПЦУ / Facebook

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что в 2020 году ПЦУ могут признать еще четыре поместных церкви. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.

По словам Епифания, в этом году продолжится процесс признания ПЦУ.

"Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас", - отметил глава ПЦУ.

В то же время митрополит отметил, что Москва хочет приостановить данный процесс, который сейчас происходит в православии. Однако Епифаний выразил надежду, что православный мир консолидируется и постепенно церковь за церковью будет и в дальнейшем участвовать в признании автокефального статуса ПЦУ.

Напомним, 8 ноября Александрийская православная церковь признала ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Также в конце ноября сообщалось, что Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии. А 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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Теги: Православие, православная церковь, международное признание, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Soncelid    07.01.2020, 13:41
Оценка:  +2
Soncelid
Україна вітчутно відроджується у всіх галузях свого життя. Головне, що прокинулась самосвідомість українців. Головна причина розвитку України - відхід від москви і її менталітету.
Чи можливі в майбутньому нормальні стосунки з Росією ? Не факт. Не впевнений, що росія пробачить нам наше щастя.
BROKER666    07.01.2020, 13:31
Оценка:  +2
BROKER666
очередные 4 хyя в ж0пу гундяевской секте
VSHIVANKA    07.01.2020, 13:24
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ПОКЛОННИКИ ТЕРМОСА ДОЛЖНЫ ЖИТЬ С МЕЧТОЙ ....
Noblesse_obliger    07.01.2020, 13:29
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
А у сектантов сталинского паханата - подгорает!!!
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