В СЦКК отрицают данные ОБСЕ о нарушениях

Мониторинговая миссия ОБСЕ предоставляет недостовереную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей, заявили украинские представители СЦКК.

Украинская сторона отрицает нарушения, о которых сообщала СММ ОБСЕ

Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) обвинила СММ ОБСЕ в предоставлении недостоверной информацию о якобы нарушениях украинской стороны. Соответствующее заявление во вторник, 7 января, приводит пресс-центр штаба ООС

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - говорится в сообщении.

По информации СЦКК, размещения указанной военной техники не подпадают под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

"Согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

Напомним, по данным штаба ООС накануне сепаратисты пять раз нарушали соглашение о перемирии, обстреливая позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" оружия. Двое военных были ранены.

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