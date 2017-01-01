Украина опустилась в рейтинге паспортов

Из 107 мест в рейтинге Украина оказалась на 43, разделив его с Никарагуа. При этом количество стран, которые украинцы могут посещать без виз за год не изменилось.

Украина по итогам 2019 года сместилась на сорок третье место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции. Соответствующие данные приводит Индекс паспортов от компании Henley & Partners.

В обновленном индексе отмечается, что в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Таким образом, количество стран, которые без виз (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась неизменной - 128.

Тем временем, лидерство в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-три также входят Сингапур и Южная Корея. Последняя делит третье место с Германией.

Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит безвиз с 14 странами мира. Ожидается, что будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине и упрощен режим поездок в Мексику.

Напомним, Эстония отменила бесплатные визы для украинцев. Решение вступило в силу 1 ноября 2019 года.

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